Emniyet Genel Müdürü Aktaş: 'Diğer ülke polis teşkilatları belge sahteciliği ile alakalı tecrübemizden faydalanmak için iş birliği ve eğitim taleplerinde bulunmaktadır'

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, “Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer ülke polis teşkilatları da belge sahteciliği ile alakalı tecrübemizden, birikimimizden istifade etmek için iş birliği ve eğitim taleplerinde bulunmaktadır” dedi.

Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Belge Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapanış toplantısı Ankara’da bir otelde düzenlendi. Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin düzensiz göç ile mücadele alanında devam eden çalışmalarına katkı sağlamayı hedefleyen ve EGM’nin ve ilgili kurumların sahte belge tespiti, yolcu profilleme ve Türkiye’deki düzensiz göçe ilişkin risk değerlendirmelerinde bulunma kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

“209 hudut kapımızda görevli 2 bin 874 personelimiz hassas ve dikkatli bir tutum sergilemektedirler”

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, göç alan ve göç veren ülkelerle olan bağlantımız, göçe kaynaklık eden coğrafyalarla tarihi, kültürel ve dini bağlantılarımızın yoğunluğu nedeniyle göç eğilimlerinden çok büyük oranda etkilendiğimizi belirterek şunları kaydetti:

“Başta Suriyeli olmak üzere göçmenlerin güvenliği, gönüllü ve onurlu bir şekilde ilkelerine dönüşlerini sağlama noktasındaki çalışmalarımızla hiç şüphesiz ki göç yönetim sürecine çok olumlu katkılar sunacaktır. Emniyet teşkilatı olarak, uluslararası düzensiz göç trafiğinin muhtemel olumsuz etkilerini engellemek için özellikle hudut kapılarında gereken tedbirleri almaktayız. Dışa açılan 209 hudut kapımızda görevli 2 bin 874 personelimiz ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan misafirlerimize kültürümüze ve inancımıza yakışır bir nezaket gösterirken diğer taraftan da ülke güvenliğimizin tehlikeye atacak her türlü ihtimal karşısında da hassas ve dikkatli bir tutum sergilemektedirler.”

Pasaport kontrol görevlileri yoğun çaba sarf ediyor

Belge sahteciliği ile hudutlardan giriş çıkış yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerle mücadele noktasında pasaport kontrol görevlilerinin yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Aktaş, “Suç ve suçluyu erken tespit edebilme, kabiliyetleri ve mesleki donanımla sadece düzensiz göçmenlere değil terörden, asayişe, kaçakçılıktan narkotik suçlara ve yabancı terörist savaşlara kadar tüm suç ve suç örgütlerine göz açtırılmamaktadır. Bu konudaki başarımız neticesinde Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere diğer ülke polis teşkilatları da belge sahteciliği ile alakalı tecrübemizden, birikimimizden istifade etmek için iş birliği ve eğitim taleplerinde bulunmaktadır” diye konuştu.

“Bu projede düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizin en güzel örneklerinden biri”

Sırbistan Sıla Yolu ve Macaristan Dostluk Yolu projelerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini hatırlatan Aktaş, şunları söyledi:

“Özellikle göçmen kaçakçılarıyla mücadele ve ortak bir ruh ortaya konmaktadır. Özellikle suç ve suç bağlantılarını tespiti ve düzensiz göç konusunda ulusal tedbirlerin yanı sıra uluslararası polis iş birliği ve ortak mücadele çalışmalarına aktif katılım sağlanarak kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu projede düzensiz göçle mücadelede iş birliğimizin en güzel örneklerinden biri olmuş ve başlangıcından bugüne kadar özellikle belge sahteciliğinin tespitine ilişkin kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler ve hazırlanan eğitim materyalleri başta olmak üzere pek çok başarılı çalışma gerçekleştirilmiştir. Başarıyla tamamlanan bu projenin düzensiz belge sahteciliği yöntemiyle düzensiz göçün önlenmesi, tespiti ve soruşturulması konusunda uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirdiği, sınır aşan suçlarla mücadelemize ivme kazandırdığı ve bu mücadelede aktif rol oynayan tüm birimlerin başarılarına katkı sağladığı muhakkaktır.”

Kapanış toplantısına İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, Avrupa Birliği temsilcileri katıldı. Toplantı, aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.