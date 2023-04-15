Emniyet Genel Müdürü, Ankara'da şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi

Emniyet Genel Müdürü (EGM), Türk Polis Teşkilatının 178’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler için iftar programı düzenledi.

EGM’nin Dikmen’deki Polis Müzesi’nde gerçekleşen programa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler katıldı. Programda konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Ramazanın her birimizin ailesine, ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Emniyet Teşkilatımız, hiç şüphesiz ki 85 milyonun huzuru ve güvenliği için varını, yoğunu ortaya koymaktadır. Bu gayreti ortaya koyarken en büyük manevi gücümüz, elbette ki aziz milletimizin duasıdır. Şehitlerimizin manevi varlığıdır. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz başımızın tacıdır. Her daim yanınızda olmak, bizim en ulvi vazifemizdir, bugün de maneviyatlarıyla burada olduklarından asla şüphe duymadığımız şehitlerimize borcumuzdur” dedi.