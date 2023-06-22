Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a yeni görev

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre İçişleri Bakan Yardımcılığı’na getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaloğlu görevlendirildi. Görevlendirilmeler arasında dikkati çeken isimlerden biri Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 18 Temmuz 2019’da başlayan Mehmet Aktaş döneminde; suç ve suçluyla hız kesmeden mücadele edildi.

Türkiye’nin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye’yi de dünyanın en güvenli ülkesi yapma yolunda önemli adımlar atıldı. Verilen aralıksız mücadele ile suç işleme oranları düşerken, aydınlatma oranlarında ise büyük bir artış yakalandı.

Terörün ve terör örgütlerinin inlerine girildi

“Türkiye Yüzyılı”nda terörün her türlüsünü ülke gündeminden çıkarmak için atılan adımlar sonucunda, dünyaya örnek teşkil eden mücadele ile yurt içinde kırsaldaki terörist sayısını 100’ün altına indirme başarısı gösterildi. Örgüte katılım en alt düzeye düşürülerek bölücü terör bitme noktasına gelirken, dini istismar eden terör örgütleri de yaklaşık altı yıldır tek bir eylem gerçekleştiremedi. Hain FETÖ’nün ise tüm yapıları ve faaliyetlerine ket vuruldu.

Narkotik alanında da zehir tacirleri ile büyük bir mücadeleye imza atıldı

Yüklü miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlar yapıldı. Uyuşturucu baronları tek tek yakalandı. 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler, 2022 yılında 217’ye geriledi.

Trafikte de önemli atılımlar gerçekleşti

Türkiye, 2011-2020 döneminde Birleşmiş Milletler nezdinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarının yüzde 50 düşürülmesi hedefini tutturan dünyadaki iki ülkeden biri oldu.

Havacılıkta da devrim niteliğinde işlere imza atıldı

Polis Teşkilatı envanterine 3 ATAK helikopter katıldı. ATAK helikopterlerle birlikte Türk emniyeti, dünyada taarruz helikopterine sahip tek emniyet teşkilatı olma özelliği kazandı.

Türkiye’yi derinden etkileyen deprem afetinde de polis alandaydı

Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma çalışmalarına destek veren Polis Arama Kurtarma birlikleri; Muğla-Antalya orman yangınları, Batı Karadeniz sel felaketi gibi afetlerin ardından bu defa asrın felaketi için görev başındaydı. Afet bölgesine süratle intikal eden PAK personeli, gece-gündüz görev yaparak, bin 151 vatandaşımızın enkazdan sağ olarak çıkartılmasını sağladı.

Emniyet Teşkilatı’nın yıllardır beklediği 3 bin600 ek gösterge çözüme kavuştu

Polisler tarafından memnuniyetle karşılanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması da bu dönemde gerçekleşti.

Türk polisi, yurt dışında görev aldı bu dönemde Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası’nda güvenlik önlemlerine katkı sağladı ve turnuvanın sorunsuz bir şekilde tamamlanması için üstüne düşen görevi yerine getirdi.