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Emniyet güçlerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hücre evinde kıskıvrak yakalandı
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Emniyet güçlerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hücre evinde kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplilerince, MLKP silahlı terör örgütünün 'İntikam Hücresi'ne yönelik yapılan operasyonda emniyet güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 kişi kaldıkları hücre evinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyet güçlerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist hücre evinde kıskıvrak yakalandı
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İstanbul Emniyetine bağlı olan İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı terör örgütü MLKP’nin sözde ‘İntikam Hücresini’ tespit ederek terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Emniyetin tespitlerine göre terör örgütünün sözde ‘silahlı yapılanması’ içerisinde uzun yıllardır faaliyetler yürüten, 2015 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına giderek Suriye’de terör örgütünün yine sözde ‘silahlı eğitim kampları’ içerisinde silahlı ve askeri eğitimler alan M.U., 2019 yılında sansasyonel terör saldırıları düzenlemek için yine yasa dışı yollarla İstanbul’a gelmiş, eylem hazırlığında emniyet görevlilerin yaptığı operasyonla yakalanmıştı. M.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. M.U.’nun tahliye olmasının ardından 5 Ağustos’ta Ağrı’da düzenlenen operasyonda öldürülen MLKP terör örgütü mensubu U.A.’nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi.

Sultangazi Gazi Mahallesi’ndeki hücre evinin belirlenmesinin ardından M.U.’yu yakalamak için 18 Ağustos’ta saat 01.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda M.U., MLKP Merkez Komite üyesi olan E.Y., ESP İstanbul İl Başkanı H.D.A. ve örgüte ev temin ettiği belirlenen N.G. gözaltına alındı.

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Öte yandan hücre evinde yapılan detaylı aramalarda iki adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, bir adet el bombası ve çok sayıda örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

İHA
Editör

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