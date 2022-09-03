Emniyet Kemeri nedir? Ne işe yarar?

Sabit noktalar sayesinde gerilen emniyet kemeri ,çarpma etkisini vücudun dayanıklı yerlere ulaşmasını sağlar.Emniyet kemeri takan kişinin geçirdiği kazada çarpma kuvveti vücudunda tek noktada toplanmaz.Darbenin etkisi dağılır ve böylelikle omurilik bölgesi koruma altına alınır.Emniyet kemeri ölümcül kazaların etkisini minimuma indirmeye yarar.Bazı istatistikler ölümleri %45 oranında düşürdüğünü ortaya atar.Arka koltuklarda da emniyet kemeri takılması oldukça önemlidir.Arka koltukta emniyet kemeri takarak yola çıkan kişi olabilecek en güvenli pozisyondadır.Seyahatlerde emniyet kemeri takmamız, yaşamımız için ne kadar önemli olduğunun farkına varıp emniyet kemeri takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.Emniyet kemerinin doğru takılması da son derece önemlidir.Kemer bedeninizi sıkıca sarmalı ,göğüs üzerinden çapraz , karın bölgesi düz bi şekilde sarmalıdır.Lütfen siz de emniyet kemeri takmayan birini görürseniz onu uyarın ve özellikle küçük yaştaki çocuklara bunun bilincinde olmayı öğretin.