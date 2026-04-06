Emniyet Müdürü Çağlar yeni hizmet binası çalışmalarını inceledi
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik'in İnhisar ilçesinde yapımı süren yeni hizmet binası çalışmalarını yerinde inceledi.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İnhisar İlçe Amirliği için yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Çağlar, sürecin planlanan şekilde ilerlediğini belirtti. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte ilçede emniyet hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesinin hedeflendiği ifade edilirken, Çağlar sahadaki çalışmaları yerinde değerlendirerek yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, "İlçemizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına yatırımlarımız ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.