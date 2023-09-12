Emniyet Müdürü Karaburun, öğrenci ve velilerle bir araya geldi

2023-2024 Eğitim yılının başlamasıyla birlikte tedbirler arttırıldı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okulları ziyaret ederek öğrenciler ve velileri ile sohbet etti.

’Güvenli yarınlar, güvenli okul yollarından geçiyor’ sloganı ile harekete geçen ekipler, okul çevrelerinde göz açtırmıyor. Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla her türlü tedbiri alan ekipler, ayrıca servis sürücüleri ve velileri de bilgilendiriyor. Okulları ziyaret ederek öğrenci ve velilerle sohbet eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, öğrencilerin güvenle okula gidip gelmeleri adına gereken her türlü önlemin alındığını söyledi.

Müdür Karaburun’dan esnafa uyarı

Okul çevresindeki esnafı da ziyaret eden Karaburun, öğrencilerin ve okulların güvenliğinin sağlanması adına "18 Yaş altına Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumu" yasağı olmak üzere uyuşturucu & uyarıcı maddeler konularında da esnaf ve vatandaşlara duyarlı olmaları için uyarılarda bulundu.