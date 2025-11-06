Emniyet personeli, organ bağışı konusunda bilinçlendi

Bursa’da organ bağışına dikkat çekmek için çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik farkındalık çalışmaları devam ediyor. Bursa Organ ve Doku Bölge Koordinatörlüğü, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik organ bağışı farkındalığı eğitimi düzenledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda iki oturum halinde gerçekleştirilen eğitime toplamda 230 Personel katıldı. Eğitimde Bursa Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Gülbahar Çalışkan tarafından "Beyin ölümü teşhisi ve anahtar kavramlar" konulu sunumu yapıldı. Ardından Bölge Koordinasyon Merkezi çalışanlarından Müjgan Öztürk, "Organ nakli mevzuatı" sunumuyla organ naklinin hukuki boyutu hakkında önemli bilgiler verirken, Yasemin Geçgil ise Türkiye’deki organ nakli sistemini işleyişini "Ulusal koordinasyon sistemi ve organ dağıtım ilkeleri" konulu sunumunda anlattı.

Eğitim sonunda bağış standı açılarak, organ bağışı yapmak isteyen emniyet personellerine Organ Bağış Kartı düzenlendi.