Emniyet şeridini ihlal etmek isteyen sürücü ortalığı bir birine kattı

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Büyükçekmece Kumburgaz’da bugün trafikte seyir halinde olan bir sürücü emniyet şeridinden geçmek istedi. Geçemeyince aracından inerek önde bulunan sürücünün yanına giderek küfür etmeye başladı. Aracı yumruklayan adamı vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

