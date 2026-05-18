Emniyet şeridini yol gibi kullandılar, cezadan kaçamadılar
İstanbul Şile Yolu Edirne istikametinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde emniyet şeridini ihlal eden sürücüler tek tek tespit edildi. C Bölge Ekipler Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, emniyet şeridini adeta yol gibi kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı.
Trafik yoğunluğunu aşmak amacıyla emniyet şeridine giren sürücüler, polis ekiplerinin denetiminden kaçamadı. Bölgede denetimlerini sıklaştıran ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.