Emniyet'ten 'kontak anahtarı ve açık kapı' denetimi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son zamanlarda bazı sürücülerin araçlarını park ettikten sonra kontak anahtarlarını üzerinde unutmaları ya da kapıları kilitlemeden araçlarını terk etmeleri nedeniyle Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Özellikle gece saatlerinde devriye halinde bulunan polis ekipleri kontak anahtarları üzerinde unutulan ya da kapıları kilitlemeden bırakılan araçları tespit ederek sürücülerine ulaşıp uyarıda bulunuyor. Akşam saatlerinde Ayyıldız Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri 2026 ve 2012 sokaklarda park halinde bulunan iki aracın sürücüleri tarafından kapılarının açık unutulduğunu ve kontak anahtarlarının üzerinde olduğunu tespit etti. Araçların sürücülerine kısa zamanda ulaşan ekipler sürücülere uyarıda bulunarak muhtemel araç ya da araç içindeki eşyaların çalınması durumuna karşı sürücülerin araçlarını park ettikten sonra kontak anahtarlarını aracın üzerinde unutmamaları ve araçlarının kapılarını kilitlemeleri konusunda uyardı.

Kuryeler de uyarıldı

Polis ekipleri sıklıkla karşılaştıkları bir başka durum konusunda da kuryelere uyarıda bulundu. Kurye motorlarının paket servisleri teslim ederken motorlarını çalışır vaziyette veya anahtarlarını üzerinde bırakarak katlara çıktıklarını ve bu sürede motorların çalınabildiğini ifade eden polis ekipleri Sunullah Mahallesi Bağlar Sokak üzerinde bu şekilde tespit ettikleri bir kuryeye de uyarıda bulundu.