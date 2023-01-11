Emniyet'ten çalıntı motosiklet operasyonu

Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan şafak operasyonunda, çalıntı olduğu değerlendirilen 14 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Operasyon sonucu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet'ten çalıntı motosiklet operasyonu
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Balıkesir’de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından yapılan şafak operasyonunda, çalıntı olduğu değerlendirilen 14 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Operasyon sonucu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde sabah 07.00’de 7 ikamet ve bir iş yerine asayiş ekipleri şafak operasyonu düzenledi. Yapılan çalışmada, çalıntı ve motor numarası kazınmış 14 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Operasyonda 3’ü aranan şahıs olmak üzere; C.K., M.O., A.K., M.B., D.Ş., C.K. ve E.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "hırsızlık", "suç eşyası satın alma" ve "resmi belde sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı. 7 kişinin sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.