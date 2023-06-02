Emniyet'ten kuaförlük kursu

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, dezavantajlı kadınlara yönelik kuaförlük kursunun açılmasına önayak oldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından; olumsuz koşullar nedeniyle eğitim alamamış veya eğitimini tamamlayamamış, bu nedenle iş sahibi olamamış gençler ve kente göç ile gelerek sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan toplum kesimlerine yönelik hazırlanan bir dizi sosyal, kültürel, koruyucu ve önleyici faaliyetleri ile ilgili Çocuk ve Gençler Sosyal Destek Koruma Programı (ÇOGEP) "Gölgeni Arkanda Bırak" isimli projede; eğitimine devam edememiş, mesleki anlamda kendini geliştirememiş, iş hayatında kadının rolünün farkına varamamış 14-24 yaş arası 15 kız çocuğuna yönelik Sosyal Dayanışma Merkezlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü ve SODAM’ın proje ortaklığında Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri kursu açıldı. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin önüne geçerek mesleki alanda eğitilmelerini sağlamak, çocukların içlerindeki gücü keşfederek hayata hazırlanmaları ve çalışma hayatında kadının rolünü vurgulamanın temel amaç olduğu bu faaliyette; kursiyerlerin kuaförlük alanında gerekli ön eğitimi almaları, kurs bitiminde Mesleki Eğitim Merkezlerine yönlendirilerek çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak hedeflendi. Kurs süresince kullanılacak malzemeler, Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğünce ÇOGEP çerçevesinde temin edildi.