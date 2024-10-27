Emniyet'ten Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve suçun önlenmesi amacıyla Yeni Mahalle ve Akören Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.
24 Ekim 2024 tarihinde, ruhsatsız tabanca ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, belirlenen ikamet adreslerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak operasyon düzenledi. Yapılan incelemeler sonucunda S.A. (50) ve M.A. (53) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin geçmişte farklı suçlardan sabıka kayıtları bulunduğu belirtildi.
İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet dolu fişek ele geçirildi. S.A. ve M.A., suç unsurları ile birlikte adli makamlara sevk edilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.