Emniyet Teşkilatı 10 Kasım öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85’nci yılı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ve beraberindeki heyet, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yılı ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek mozoleye gelen Ayyıldız ile üst düzey emniyet yetkilileri, çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ayyıldız ve beraberindekiler, ardından günün hatırasına anı fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sonrası Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

“İstiklal mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

İlham ve kuvvet kaynağını milletin kendisi görerek bağımsızlık mücadelemize ettiğiniz rehberlikle kurduğunuz ve en değerli emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyetimizi yüceltme ve yükseltme azim ve kararlılığındayız. Emniyet Teşkilatı olarak, dünyanın saygın teşkilatları arasındaki yerimizi sağlamlaştırma, teknik ve beşeri kapasitemizi güçlendirerek iç ve dış güvenliğimize yönelik tehditleri ortadan kaldırma ve elbette 85 milyonun huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük bir gayret ortaya koymaktayız. Ortaya koyduğumuz bu gayret neticesinde elde ettiğimiz başarılar ve bölge ülkelerine güvenlik ihraç eden misyonumuz bizleri gururlandırmakta ve asil milletimizin övgü ve sevgisine layık olma noktasında daha da cesaretlendirmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm güvenlik başlıklarında daha etkin bir mücadele ortaya koyacak, ilelebet payidar kalma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Küllerinden doğarak dünyanın gıpta ile izlediği bir konuma yükselen cennet vatanımızın istikbalini ve istiklalini müdafaa etme sorumluluğumuzla, gelecek nesillere “güçlü ve güvenli bir Türkiye” bırakmak nihai hedefimizdir. Devletimiz ve milletimize yüksek sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha ifade ederken, şahsınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”