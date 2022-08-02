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Emniyet ve Jandarma operasyonuyla Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-27 operasyonu çerçevesinde, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun M-16 silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Emniyet ve Jandarma operasyonuyla Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müştereken başlatılan, J-SİHA ve P-İHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN ABLUKA-27 operasyonu kapsamında, Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunu iki M-16 silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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İHA
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