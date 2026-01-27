Emniyet ve Jandarmadan Bir Haftada Yoğun Uygulama
19-25 Ocak tarihleri arasında Silivri genelinde gerçekleştirilen denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, aranan şahıslar yakalandı, adli işlemler uygulandı.
Emniyet Birimlerinden Kapsamlı Denetim
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 19-25 Ocak tarihleri arasında yürütülen uygulamalarda toplam 11 bin 358 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler kapsamında 1.883 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 36 aranan şahıs tespit edilirken, 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet ekipleri ayrıca 31 yoklama kaçağı, 1 ruhsatsız silah ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Jandarma Sorumluluk Alanında Etkin Mücadele
Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’nın aynı tarih aralığında gerçekleştirdiği denetimlerde ise 7.832 şahıs ve 6.618 araç sorgulandı. Uygulamalarda 21 aranan şahıs yakalanırken, 14 kişi tutuklandı. Jandarma ekiplerince 23 yoklama kaçağı tespit edildi, 4 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 2 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Huzur ve Güvenlik Vurgusu
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen denetimlerin, ilçe genelinde kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi. Emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışmalarıyla vatandaşların huzur ve güvenliğinin öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı.