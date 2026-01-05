Emniyet ve Jandarmanın Rakamlarla Dikkat Çeken Bilançosu
29 Aralık 2025–4 Ocak 2026 tarihleri arasında Silivri'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen denetimlerin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Emniyet’ten Yoğun Uygulama
Silivri Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 940 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar kapsamında 1.978 araç kontrol edildi, 61 aranan şahıs tespit edildi. Çeşitli suçlardan 9 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 23 yoklama kaçağı belirlenirken muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.
Jandarma Bölgesinde Çarpıcı Rakamlar
İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yapılan çalışmalarda 9 bin 94 şahıs ile 6 bin 777 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda 19 aranan şahıs yakalanırken, 6 kişi tutuklandı. 10 yoklama kaçağı tespit edildi, 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Denetimler Sürecek
Yetkililer, Silivri genelinde kamu düzeni ve asayişin korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.