Emniyetevleri Çocuk Kütüphanesi minik ziyaretçilerini ağırlıyor

Kağıthane Belediyesi, Emniyetevleri Millet Kıraathanesi içerisinde oluşturduğu Çocuk Kütüphanesi ile miniklere okumayı sevdirecek keyifli bir öğrenme ortamı sunuyor.

Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki çocuklara hitap eden kütüphane; hikâye, bilim, macera ve bilgi kitaplarının yanı sıra zeka oyunları, bulmacalar ve eğitici etkinliklerle dolu bir dünya oluşturuyor. Yaklaşık 3 bin kitaptan oluşan koleksiyonu ile çocukların hem bilgiye erişimini kolaylaştırıyor hem de okuma alışkanlığı kazandırıyor. Kütüphane, akıllı tahta desteğiyle ders çalışma imkânı sunarken, tematik okuma alanları sayesinde çocukların hayal gücünü geliştiriyor. Ayrıca okul öncesi yaş grubuna özel hazırlanan renkli bölümler, boyama kitapları ve oyun köşeleriyle küçük ziyaretçilere eğlenceli vakit geçirme fırsatı sağlıyor. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebileceği kütüphane, eğitim ve eğlenceyi bir arada sunan sıcak bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çocuklara yönelik kültürel projelerin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın güvenle öğrenip keşfedebileceği bir alan oluşturduk. Emniyetevleri Çocuk Kütüphanemiz, onların kitaplarla daha fazla vakit geçirmesini, yeni bilgiler edinmesini ve aileleriyle birlikte güzel anılar biriktirmesini sağlıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için kültürel yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.