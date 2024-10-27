Emniyeti'nden Yoğun Asayiş Denetimleri: Arananlar Yakalandı
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Kıvanç Taşçı'nın atanmasının ardından ilçede asayişin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik denetimler artırıldı. 14-20 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çok sayıda şüpheli ve suç unsuru ele geçirildi.
Denetim süresince 16.934 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 3.214 araç ve 439 motosiklet incelendi. Çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs ve 62 yoklama kaçağı tespit edildi. Operasyonlar kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi.
Silivri genelinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 47,35 gram uyuşturucu madde, 1.283 paket kaçak sigara, bir hırsızlık şüphelisi ve hacizli-yakalamalı bir araç ele geçirildi. Suç unsurlarıyla yakalanan şahıslar adli makamların incelemesi ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına kapsamlı asayiş denetimlerine devam edecek.