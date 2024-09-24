Emniyetten 3 ilçe, 40 ayrı noktada Genel Asayiş Uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada Genel Asayiş Uygulaması denetimi gerçekleştirildi. Denetime helikopterle havadan

Emniyetten 3 ilçe, 40 ayrı noktada Genel Asayiş Uygulaması
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada "Genel Asayiş Uygulaması" denetimi gerçekleştirildi. Denetime helikopterle havadan

destek verildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde 40 ayrı noktada "Genel Asayiş Uygulaması" denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri yolda şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik kontrolü ve arama yaptı. Denetime helikopterle havadan destek verildi.