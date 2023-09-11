Emniyetten okul önlerinde uygulama

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim sezonunun başlaması nedeniyle okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Emniyetten okul önlerinde uygulama
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim sezonunun başlaması nedeniyle okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Kapaklı genelindeki okul önlerinde uygulama gerçekleştiren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, GBT ve kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, sürücüleri yaya geçitlerinde ve okul önlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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