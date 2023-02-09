Emre Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatinde

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik ilk depremde yıkıma uğrayan Gaziantep’teki 11 katlı Emre Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatine girdi. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde belirledikleri bir noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik ilk deprem pek çok noktada olduğu gibi Gaziantep’te de ciddi yıkma neden oldu. Yaşanan şiddetli depremde yıkıma uğrayan binalardan biri de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan ve 22 daireden oluşan 11 katlı Emre Apartmanı oldu. Depremin hemen ardından yoğun bir gayretin başlatıldığı Emre Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları 90. saatine girdi.

Arama kurtarma ekipleri bir noktaya yoğunlaştı

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarının 90. saatinde belirledikleri bir noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Uzun süren dinlemelerin ardından belirlenen noktaya ulaşmak için gayret gösteren ekipler, ellerindeki aletlerle her ihtimale karşı bir yaşam koridoru oluşturmaya çalışıyor.