Emre Aydın Başakşehir'de sevenleriyle buluştu

Başakşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Emre Aydın’ı ağırladı. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’ni dolduran Başakşehirliler, Emre Aydın’ın şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Başakşehir Belediyesi, kültür sanat sezonu etkinliklerine doludizgin devam ediyor. Sevilen sanatçı Emre Aydın, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde Başakşehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Katılımın yoğun olduğu konserde Emre Aydın, dillerden düşmeyen “Hoşça Kal”, “Soğuk Odalar” ve “Beni Vurup Yerde Bırakma” şarkılarını söyledi. Başakşehirliler, sanatçının bütün şarkılarına hep birlikte coşkuyla eşlik etti. Başakşehir’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Aydın, sevenlerine de kendisini konserde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.