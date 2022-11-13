Emre Aydın: Umutlu olmadığım bir şarkıydı

Türk pop müziğinin sevilen ismi Emre Aydın, geçtiğimiz akşam Bursa’da sahne aldı. Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Aydın, ‘Afilli Yalnızlık’ şarkısının hikayesinden bahsederken ‘Umudum olmayan bu şarkı aslında bir sürü alternatif müzik dinleyicisiyle buluşmama tanışmama vesile oldu.’ dedi.

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Emre Aydın, Bursa’da sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Bursalılar için seslendiren Aydın’ın Bursa dinleyicisi şarkılarına eşlik etti.

‘Kim Dokunduysa O’na Git’ şarkısı ile sevenlerini selamlayan Aydın, ’Hoşçakal’, ’Beni vurup yerde bırakma’ gibi klasikleşmiş şarkılarını söyleyen Aydın, Barış Manço’nun ’Anlıyorsun değil mi?’ ve Mazhar Fuat Özkan’ın ’Sakın Gelme’ gibi parçalarını da seslendirdi.

Umutlu olmadığım şarkıydı

Emre Aydın şarkı aralarında sık sık Bursalı sevenleriyle sohbet etmeyi ihmal etmedi. ‘Afilli Yalnızlık’ şarkısının hikayesinden bahseden Aydın; ‘Yazıldığı tarih daha da eskiydi. Ben üniversitede ekonomi okurken ‘bir gün müzik yaparım’ umuduyla bir şeyler karalıyorum kenara ayırırken müzik yapıp yapmayacağım da belli değil. Çok da umudum olan şarkılardan bir tanesi değildi ki albüm yapmanın single çıkarmak bugünkü gibi kolay değildi. Plak şirketine ihtiyacımız var, İstanbul’da yaşıyor olmanız lazım. Ben İzmir’de ekonomi okuyan bir öğrenciyim. Umudum olmayan bu şarkı aslında bir sürü alternatif müzik dinleyicisiyle buluşmama tanışmama vesile oldu. Hatırlıyorsunuzdur, o dönemlerde radyoda çok çalmıştı.’ diyerek ‘Afilli Yalnızlık’ şarkısını seslendirdi.

Bursa’da adeta hüzünlü bir gece yaşatan ünlü sanatçı, konser sonunda Bursalılara teşekkür etti.