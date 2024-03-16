Emre Belözoğlu: 'Bu yapılan işkenceden öte bir şey değil'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada Eryaman Stadyumu’nun zeminiyle ilgili konuştu. Belözoğlu, “Bu yapılan işkenceden öte bir şey değil. Bizden 24 saat önce bile değil, 18 saat önce burada alt kademede maç oynandı. Çok büyük bir skandal olarak görüyorum bunu. Burada ne yazık ki iki takımın oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Başakşehir 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, aldıkları 3 puanın önemini belirterek, "Bu kadar kötü zeminde futbol oynamak çok zor. İki takım oyuncularını tebrik etmek lazım ama benim oyuncularımı ayrıyeten tebrik etmek istiyorum, iyi çalıştık. Rakibi baskı altına aldık ve ilk yarıda golü bulabilirdik. İkinci yarı 2-0’ı yakaladık, 3’ü de atabilirdik. Yediğimiz golden sonra başka bir senaryo oldu. Hepimiz adına yorucu bir sene. Allah’ın izniyle sezonun sonunu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Kulübümüzün ’kupa beyi’ mirasını da en iyi şekilde temsil ederek finale çıkmak istiyoruz. Ne yazık ki bazı durumların da önüne geçemeyiz. Bugünkü zemin gibi, hakem durumu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Morutan’da keşke sözleşme problemi olmasa"

Morutan’ın sözleşmesiyle ilgili gelen soruları da cevaplandıran Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan da bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkeze geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim"

“Büyük bir skandal olarak görüyorum”

Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği’nin ve MKE Ankaragücü’nün üst üste maçlar oynadığına değinen Belözoğlu, "Söylenecek çok şey var aslında. Bu yapılan işkenceden öte bir şey değil. Yani bir kere bence 2 ligin birbirinden ayırt edilmesi gerekiyorsa pozitif anlamda Süper Lig’in birazcık daha itibarının önde olması gerekiyor. Bizden 24 saat önce bile değil, 18 saat önce burada alt kademede maç oynandı. Onlar da sporcu, o da çok büyük bir takım. Gençlerbirliği’ne saygı duyuyorum, kesinlikle yanlış anlaşılsın istemiyorum. Çok büyük bir skandal olarak görüyorum bunu, bu planlamayla bizim bu sene herhalde beşinci falan oldu. Üst üste maçlarımız oynandı. Bunu ben büyük bir skandal olarak görüyorum. Süper Lig’i korumamız gerekiyor. Burada ne yazık ki iki takımın oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Buraya gelen rakip takım oyuncularına da çok büyük haksızlık yapılıyor. Bu zeminlerde bu çocuklara futbol oynatmak. Ülke futbolu adına üzgünüm, bunu söyleyebilirim" diye konuştu.