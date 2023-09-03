Başakşehir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu, "Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim" dedi.

RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Belözoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, "Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Gönlümde her zaman özel olan bu kulübe ve camiaya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu yönetiminde turuncu-lacivertliler, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 3 maçı da kaybetmişti.

42 yaşındaki çalıştırıcı, Başakşehir ile 86 resmi karşılaşma oynarken, 44 galibiyet, 21 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı.