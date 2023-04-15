Emre Belözoğlu maçı tribünden takip etti
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor'un evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor’un evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.
Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor’a konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan İstanbulspor olurken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.