Emre Belözoğlu maçı tribünden takip etti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor'un evinde Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Emre Belözoğlu maçı tribünden takip etti
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor’un evinde Başakşehir’i 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İstanbulspor’a konuk oldu. Mücadeleyi 1-0 kazanan İstanbulspor olurken, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu cezası nedeniyle mücadeleyi tribünden takip etti.