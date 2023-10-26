Emre Çukur, Alman rakibi Zachenhuber ile göz göze geldi

Dünya Boks Birliği (WBA) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) çifte Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak olan genç boksör Emre Çukur, rakibi Simon Zachenhuber ile göz göze geldi.

Motorworld München’de düzenlenen basın toplantısında cumartesi gecesi süper orta sıklette WBA ve IBF çifte Avrupa şampiyonluğu için dövüşecek olan Emre Çukur ile Alman Simon Zachenhuber, önemli karşılaşma öncesi son kez göz göze geldi.

Levent Çukur: "Çifte bayram yaşayacağız"

Etkinlikte Emre Çukur’un eski dünya şampiyonu babası Levent Çukur da yer alırken, oğlunun bu karşılaşmaya ekstra bir antrenman temposuyla hazırlandığını belirterek, "Cumartesi gecesi yer yerinden oynayacak. Avrupa’da bulunan gurbetçilerimizi ellerinde Türk bayraklarıyla maça bekliyoruz. O gece hem Emre’nin zaferini ve hem de Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutlayacağız" dedi.

Bugüne kadar hiç yenilgilerinin olmadığını dile getiren rakibin teknik heyeti ise, "Biz tesadüflerle burada değiliz. Cumartesi gecesi herkes iki altın kemeri hangi emeklerle kazandığımızı görecek" şeklinde açıklamalarda bulundular.

Vedat Alyaz: "Çok heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, Alman rakibin iki klasmanda altın kemerin sahibi olduğunu vurgulayarak, "Cumartesi çok heyecanlı bir karşılaşma bizi bekliyor. Bir yanda Almanların ringlerdeki ümidi, diğer yanda Türkiye’nin gözbebeği Emre Çukur. Kim kazanırsa o zirveye yürüyecek. Kaybeden büyük yara alacak" ifadelerini kullandı.