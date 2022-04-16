Emre Demirkıran ile 'Yana yana'

1998 yılında İstanbul Güngören’de dünyaya gelen genç sanatçı, Silivri Endüstri meslek lisesinden mezun oldu. Asıl mesleği gayrimenkul danışmanlığı olan Emre Demirkıran, müziğe olan merakıyla başlayan serüvenini ‘yana yana’ adlı eserle taçlandırdı.

Sözleri Ali Metin’e ait olan, aranjörlüğünü Enes Kuş’un üstlendiği, klip yönetmenliğini Ferit Çetinkaya’nın yaptığı ‘Yana yana’ adlı eser 3 adım müzik etiketi ile Netd müzik YouTube kanalında yayınlayarak dinleyiciyle buluştu.

“İNANMAK BAŞARMANIN YARISIDIR”

Genç sanatçı Emre Demirkıran “İnanmak başarmanın yarısıdır cümlesini hayatımın merkezine koydum ve önüme çıkan tüm engeller beni yıldırmadan hepsini aştım. Bu yola ilk adım attığımda hiç kimse arkamda durmadı ve beni desteklemedi. Tüm olumsuz cümlelere kulaklarımı tıkayıp tek başıma inandığım yolda yürüdüm” dedi.