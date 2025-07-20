Emre Eser, Silivrispor'da Kaldı!

Silivrispor, iç transfer çalışmaları kapsamında başarılı futbolcusu Emre Eser ile yeni sezon için yeniden anlaşmaya vardı.

Silivrispor formasını terletmeye devam edecek

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazanan Emre Eser, 2024-2025 sezonunda da kırmızı-lacivertli formayı giymeye devam edecek. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Silivrispor formasını terletmeye devam edecek olan Emre’ye, başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz” ifadelerine yer verildi.