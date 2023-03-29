Emre Karayel 'Erkek Aklı Oksimoron' oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor

Ekranların ve sahnelerin sevilen yüzlerinden Emre Karayel, kadın erkek ilişkilerini sorguladığı tek kişilik komedi oyunu "Erkek Aklı Oksimoron" oyunuyla seyirci karşısına çıkıyor. Nisan ayı boyunca İstanbul ve Ankara’da sahnelenecek oyunun biletleri biletinialda satışa çıktı.

Ekranların sevilen yüzü, başarılı tiyatro oyuncusu Emre Karayel, “Erkek Aklı Oksimoron” adlı tek kişilik tiyatro oyunu ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karayel’in kadın erkek ilişkilerini mizahi bir bakışla ele aldığı oyun, nisan ayı boyunca İstanbul ve Ankara’da perde açacak. Oyunun biletleri biletinial üzerinden satışa çıktı. Sevgilisi tarafından terk edildikten sonra "Kadınlar Ne İster?" sorusu üzerine düşünmeye başlayan erkek karakter üzerine inşa edilen oyun, 1 Nisan’da Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi, 10 Nisan’da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi, 14 Nisan’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve 15 Nisan’da Sahne Dragos’ta İstanbul seyircisiyle buluşacak. Ankaralı tiyatro severler ise oyunu 6 Nisan’da MEB Şura Salonu sahnesinde izleyebilecek.