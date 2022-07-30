Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü

Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen ve 31 Temmuz’a kadar sürecek şampiyonanın üçüncü gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 45 kiloda Türkiye’yi temsil eden Emre Talha Evin bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, üç gün sonunda toplamda 3 gümüş ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonanın dördüncü ve son gününde 5 milli taekwondocu madalya mücadelesi verecek.