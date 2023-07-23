Emrecan Uzunhan'a saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Bakırköy’de, otomobiliyle hasarlı kazaya karışan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi. Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta genç stoper Emrecan Uzunhan, dün Bakırköy’de otomobiliyle hasarlı bir kazaya karıştı ve kaza raporu tutulduğu sırada darbedildi. Beşiktaş Kulübü’nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan’a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan’a acil şifalar dileriz" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı Türk takımları da yayımladıkları mesaj ile Emrecan Uzunhan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Benzin istasyonu önünde meydana gelen kaza sonrası şüpheli şahıs tarafından darp edilen Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan’ın o anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de futbolcunun darp edildiği ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Daha sonra saldırıda bulunan şüpheli şahısın oradan uzaklaştığı görülüyor.

Emrecan Uzunhan’dan ilk açıklama

Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.