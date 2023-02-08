EMŞAV'dan Malatya'ya destek

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge başkanlığı tarafından Malatya'daki depremzede polislere yardım malzemesi gönderildi.

EMŞAV'dan Malatya'ya destek
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge başkanlığı tarafından Malatya’daki depremzede polislere yardım malzemesi gönderildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile Malatya Emniyet Müdürlüğü personellerine birçok temel ihtiyaç malzemesi ulaştırdı.

EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, içlerinde yorgan, battaniye, eldiven, bere, çorap ve bunun gibi birçok temel ihtiyaç malzemesini Malatya’daki depremzede meslektaşlarına gönderdiklerini söyledi.