Emzirme odasında engerek yılanı paniği
Bilecik'te bebek emzirme odasında bulunan zehirli engerek yılanı paniğe neden oldu.
Bilecik’te bebek emzirme odasında bulunan zehirli engerek yılanı paniğe neden oldu.
Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin bulunduğu yerleşke içinde çocuk emzirme odasında yılan gören bir vatandaş paniğe kapıldı. Hemen görevlilere haber verilmesi üzerine Bilecik Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yılan yakalama aparatıyla hayvanı yakalayarak çöp poşedi içine koydu. Yılanın zehirli engerek olduğu öğrenilirken, ekipler yılanı ormanlık alana bıraktı.