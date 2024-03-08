Annelerin sosyal hayata daha fazla empoze olabilmek adına İzmit’te emzirme ve bebek bakım kabini hizmete açıldı.

Annelerin sosyal hayata daha fazla empoze olabilmesi adına İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında BELSA Plaza önünde emzirme ve bebek bakım kabini hizmete açıldı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, emziren annelerin sosyal yaşamdan kopmamalarını sağlamak ve bebeklerin beden ve ruh sağlığına katkı sağlamak amacıyla emzirme ve bebek bakım kabinini kente kazandırdı. 8 Mart Emekçi Kadınlar Gününde hizmete açılan emzirme ve bebek bakım kabini, her anneye özel şekilde tanımlanan şifre ile çalışacak. Kullanıcı adı ve şifreyi İzmit Belediyesi aracılığıyla oluşturacak olan anneler, gezintileri esnasında bebek emzirme veya bakımına ihtiyaç duyduklarında kendilerine özel şifreleri sayesinde güvenli şekilde bebeklerinin bakımlarını gerçekleştirebilecek.