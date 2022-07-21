Siemens
SON
DAKİKA
En acı an: Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı
Hurdaya dönen araçtan hafif yaralı çıktılar
AK Parti 'Yüz Yüze 100 Gün' projesi ile sahaya inmeye hazırlanıyor
Haftada en az bir oyun oynayan oyuncular kişiselleştirilmiş bilgisayar kullanıyor
Hiç görülmedik bolluk bekleniyor: Balıkçılar gözünü oraya dikti
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

En acı an: Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde 4 sene boyunca görev yaptıktan sonra Diyarbakır'a tayini sebebiyle yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Aynı trafik kazasında yaralanan eşi, o halde cenazeye katılarak, Ferhat Özer'in fotoğrafını bir an olsun bırakmadı.

En acı an: Yaralı halde polis eşinin cenazesine katıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde 4 sene boyunca görev yaptıktan sonra Diyarbakır’a tayini sebebiyle yola çıkan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Polisi Ferhat Özer için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Aynı trafik kazasında yaralanan eşi, o halde cenazeye katılarak, Ferhat Özer’in fotoğrafını bir an olsun bırakmadı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde 4 senedir görev yapan Özel Harekat Polisi Ferhat Özer, tayininin Diyarbakır’a çıkması sebebiyle eşi Sümeyye Özer ile birlikte yola çıktı. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tıra arkadan çarpan araçtaki Ferhat Özer hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Bugün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde Ferhat Özer için cenaze töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Ferhat Özer’in mesai arkadaşları, ailesi ve eşi katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, törene yaralı halde katılan Sümeyye Özer bir an olsun eşinin fotoğrafını bırakmadı. Ferhat Özer’in naaşı, özel harekat polislerinin omuzlarında cenaze arabasına konuldu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Anne çocuk etkinlikleri başladı
Anne çocuk etkinlikleri başladı
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Çiftçilerle istişarelerde bulundular
Elektrik kesintilerine dikkat !
Elektrik kesintilerine dikkat !
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Genç mimar son yolculuğuna uğurlandı
Kaymakam Toğan'dan 15 Temmuz Mesajı
Kaymakam Toğan’dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz'dan 15 Temmuz Mesajı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin