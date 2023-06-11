En acı çiğköfteyi yedi, gram altını kazandı
Ümraniye'de bir çiğköfteci dükkanında düzenlenen yarışmada en acı çiğköfteyi 30 saniyede yiyen 17 yaşındaki genç, 1 gram altın kazandı.
Ümraniye’de bir çiğköfteci dükkanında düzenlenen yarışmada en acı çiğköfteyi 30 saniyede yiyen 17 yaşındaki genç, 1 gram altın kazandı.
Ümraniye’de bulunan bir çiğköfte dükkanı ‘en acı çiğköfte’ yeme yarışması düzenledi. Yarışmaya çok sayıda vatandaş katıldı. Yarışmacılar, 17 çeşit baharat ve 8 çeşit acıdan oluşan çiğköfteyi ilk önce bitirebilmek için kıyasıya yarıştı. 17 yaşındaki Yusuf Sadi Açar, 300 gram acılı çiğköfteyi 30 saniyede yiyerek yarışmayı birinci tamamladı. Acı yüzünden ter içinde kalan Açar, 1 gram altının sahibi oldu. Açar, “Milli sporcuyum. Antrenmandan çıktım, acıkmıştım. Normalde acı yiyemem. Aç olduğum için yedim” dedi.