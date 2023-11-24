En anlamlı 24 Kasım hediyesi

Çayırova’da öğrenciler ve velileri, sınıf öğretmenlerinin adına SMA Tip 1 hastası çocuklara bağış yaptı.

Mehmet Akif İlkokulu 1/I sınıfı velileri ve öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde farkındalık oluşturmak için anlamlı bir hediye düşündü. Öğretmen Firdevs Yerlikaya adına SMA Tip 1 hastası çocuklar için bağış yapıldı. Hediye karşısında büyük mutluluk duyan Firdevs Yerlikaya, hem velilere hem de öğrencilerine teşekkür etti.

Veliler adına konuşan Canan Öztürk, "Biz hem SMA Tip 1 hastası çocuklarımıza can oluruz hem kendi çocuklarımıza manevi değerlerin önemini daha çok iyi anlatabiliriz düşüncesiyle böyle bir hediye düşündük. Amacımız hem öğretmenimize anlamlı bir hediye vermek hem de çocuklarımıza örnek olmaktı. Çok anlamlı bir atasözü olan damlaya damlaya göl olurun anlamını böyle günlerde daha iyi anlıyoruz. Çünkü elimizi taşın altına koydukça hem biriktikçe çoğalacak ve belki bir belki bin cana can olacağız belki bir cana kan olacağız" dedi.