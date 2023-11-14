En büyük balığı tutmak için yarışıyorlar

Kartepe’de düzenlenen 16. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması törenle başladı. 26 takımın mücadele ettiği organizasyonda katılımcılar, en büyük balığı tutmak için yarışıyor.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından düzenlenen 16.Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması törenle başladı. Eşme Sapanca Gölü kenarında düzenlenen yarışmada 26 takım mücadele ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’a destekleri dolayısıyla teşekkür eden KAMADER Başkanı Engin Uztürk, "Balık az çıkmasından dolayı bu sene hayalet ağların temizlenmesi ve balıklandırma çalışması yaptık. İnşallah bu yarışmada bunun sonucunu göreceğiz. 100 bin balık salındı, 45 dalış yapıldı. Hayalet ağlar temizlendi" dedi.

Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Fili ise "Burada yapılan sadece bir balık tutma yarışması değildir. Son 6 aydır Sapanca Gölünde bir çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların neticesinde Sapanca Gölünde hayalet ağların temizlenmesinin yanı sıra 100 bin balık salımı yapıldı. Bu yarışmalara desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

16. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması; Eşme Sahili, Serdivan Esentepe ve Sapanca Uzunkum bölgelerinde, 20 hakem ve 20 görevli nezaretinde 7 gün boyunca aralıksız devam edecek. Yarışmada 4’er kişiden oluşan 26 takım mücadele ediyor. Yarışmada yakalanan balıklar ağırlık ve boy ölçümleri alındıktan sonra, sportif balıkçılık gereği, ait oldukları yere geri iade edilecekler. 17 Kasım cuma günü saat 12.00’ye kadar, en büyük ve en çok balığı tutmak için kıyasıya mücadele edecek takımlardan dereceye giren yarışmacılara ödülleri, aynı gün Eşme sahilinde düzenlenecek törenle verilecek.