En büyük turna balığını tutarak ödülün sahibi oldu

Bilecik’te bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel Kamp ve Karavan, Turna Balık Avı Yarışması etkinliğinde 40 santimetrelik turna balığı tutan İsmail Ayazma, bin 500 TL ödül ve 8 bin lira değerindeki oltanın sahibi oldu.

Bilecik Valiliği himayelerinde, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bilecik Avcılar Kulübü Derneği’nin koordinasyonunda bu yıl 2’incisi düzenlenen Geleneksel Kamp Karavan ve Turna Balık Avı Yarışması, yağmurlu havaya rağmen büyük bir coşkuyla düzenlendi. 40 karavan ve 15 çadır kamp severlerin katılımlarıyla yaklaşık 300 kişinin bir araya geldiği programın ilk gününde ateş başında gitar eşliğinde şarkılar söylendi ardından Bilecek İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Gezici Kütüphane Otobüsü tarafından açık hava sineması mısır ikramı eşliğinde gelen misafirlere izletildi.

40 santimetrelik turna balığı tutarak birinci oldu

Sabah 6’da kahvaltı ile başlayan ikinci günkü programda katılımcılar Turna Balık Avı Yarışması ile birincilik için kıyasıya yarıştılar. Yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen onlarca balık avı tutkunu kıyasıya yarıştı. Çekişmeli geçen ve zor şartlar altında heyecanlı biten yarışmada40 santimetrelik turna balığı tutan İsmail Ayazma bin 500 ödül ve 8 bin lira değerindeki oltanın sahibi oldu.

Minikler Gezici Kütüphane Otobüsü’nde eğlenceli vakit geçirdi

Ardından Gezici Kütüphane Otobüsü’nde gelen minik doğan severlerler uzman personel tarafından çeşitli aktivite ve eğlenceler düzenlendi. Öğleye doğru misafirlere pilav ve çeşitli ikramların ardından yarışmada derece alan sporculara ve aktivitelerde başarı gösterenlere hediyeleri takdim edildi. Son olarak Bilecik AFAD ekipleri tarafından Pelitözü Göleti’nde şişme botla gönüllülere gölet içinde bir gezinti yaşattı.

"Bilecik göller diyarı bir şehir"

Festival hakkında ilgi veren Bilecik İl Kültür Turizm Müdürü Serkan Bircan, "Bilecik tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra 4 bölgenin 4 iklimini içinde barındıran Türkiye’deki ormanlık alan bakımından ilk 10 içerisinde bulunan yaylalarıyla göletleri ile ormanlık alanları ile doğası ve peyzajıyla bakir bir güzelliğe sahiptir. Böylesine özel ve güzel konumda olan Bilecik’te bizler de valiliğimiz himayelerinde bakanlığımızın koordinasyonunda ve ilgili paydaşlarımızın destekleri ile eko turizm agro turizm tatuta turizm alternatif turizm potansiyelini etkin bir şekilde değerlendirmenin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kamp ve karavan turna balık avı festivalimize hava şartlarının mevsimsel geçişlerden kaynaklı olarak yağmurlu olmasına rağmen güzel bir katılımla gerçekleşti. Misafirlerimizin mutluluğu bizleri de çok mutlu etti güzel geri dönüşler aldık her yıl üzerine biraz daha ekleyerek festivallerimizi ulusal ve uluslararası literatüre taşımayı hedeflemekteyiz. Ayrıca Bilecik göller diyarı bir şehir, festivalleri diğer illerimizde de yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Kurumsal bir kamp ve karavan alanının kazandırılması istediler

Öte yandan etkinliğe Bursa, Kütahya, Eskişehir, Afyon, Aydın, İzmir, Bolu ve Yalova gibi çeşitli illerden gelen kamp ve karavan severler, Pelitözü Göleti’nin potansiyelinin yüksek olduğunu ve yetkililerin gölete kurumsal bir kamp ve karavan alanının kazandırılması gerekliliğini ifade ettiler.