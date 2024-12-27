En çok kazayı 25 yaş altı sürücüler yapıyor

Marmara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Coşkun, 25 yaş altındaki yeni ehliyet alan genç sürücülerin trafik kazalarına daha çok karıştığını belirtti.

Marmara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Bölge Toplantısı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Cunda Uygulama Oteli’ndeki toplantıda yeni yılda yapılacak çalışmaların yanı sıra ülke genelinde artan trafik kazaları ve sürücü kurslarının içinde bulunduğu ekonomik problemlerinin çözümüne ilişkin konular masaya yatırıldı.

Toplantı öncesi konuşan Marmara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Coşkun, Ayvalık’ta gerçekleştirdikleri bölgesel toplantıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye’deki trafik kazalarının 2022 yılına nazaran 2023 yılında yüzde 25.2 oranında arttığını kaydeden Başkan Coşkun, "Tabii bunun birçok sebebi var. Bunlardan en önemlisi toplumun bilinçlendirilmesi adına eğitimdir. Bunların yanı sıra denetim ve yaptırımlar da etkenlerdendir" dedi.

Son yıllarda özellikle motosiklet kazalarının sayısında ciddi bir yükselişin olduğuna işaret eden Coşkun, "Bu konuda bizim çektiğimiz sıkıntı şudur; motosiklet eğitimlerini yapabileceğimiz alanlar ne yazık ki yok. Biz özellikle belediyelerimizden motosiklet eğitimi verebileceğimiz alanların tahsis edilmesini istiyoruz. Biz bu eğitimleri okul bahçelerinde vermeye çalışıyoruz. Bana göre, son yıllarda motosiklet kazalarının artmasının önemli nedenlerinden biri de bu durumdur" diye konuştu.

B sınıfı ehliyetler için trafikte 16 saat eğitim verdiklerini aktaran Coşkun, "Tabii ki bu eğitimler arttırılabilir çünkü şu anda yeni yönetmelik güzergâh sayısını ikiye çıkarttı. Bizim de her iki güzergâhta eğitimler vermemiz lazım. Eğitimlerin arttırılması elbette fayda sağlar" dedi.

Stajyer sürücüler için sınav istedi

25 yaş altındaki yeni ehliyet alan genç sürücülerin trafik kazalarına daha çok karıştığını belirten Ali Rıza Coşkun, "Bizim stajyer olarak tanımladığımız bu sürücülerimizin üst yaş gruptaki sürücülere kıyasla daha fazla kaza yaptıklarını görüyoruz. Stajyer sürücülerin, stajyerliklerinin kaldırılması Avrupa ülkelerinde 2 veya 3 yıl süren eğitimler gibi kaç saat araç kullandıkları, kaç kilometre yol aldıklarını dikkate alınarak uygulanıyor. Ama ne yazık ki ülkemizde, stajyer sürücü araç kullansa da kullanmasa da 2 yılda stajyerliği sona eriyor. Bu yüzden biz, stajyer sürücülerimizin de bu iki yıllık süre zarfında da bir eğitim daha almasını talep ediyoruz çünkü bu eğitimlerin kazaları mutlaka azaltacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürücü kurslarında eğitim verdikleri araçları 10 yılda bir yenilemek zorunda olduklarını hatırlatan Başkan Coşkun, "Türkiye’de yaklaşık 4 bin 500 sürücü kursu var. Yani biz toplamda yaklaşık 30 bin adet araçla eğitim veriyoruz. Biz zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı sınavlarda hiçbir ücret almadan görevlendiriyoruz. Devletimize kendi araçlarımızı ve eğitimcilerimizi veriyoruz ama maalesef devletimizden bir ÖTV indirimi bile alamıyoruz. Biz de, tıpkı taksicilerimize verildiği gibi eğitim araçlarımız için devletimizden ÖTV indirimi yapılmasını talep ediyoruz. Sektörümüzün bu indirime gerçekten çok ihtiyacı var" diye konuştu.

"Ruhsat harçlarının sürücü kurslarından alınmamasını talep ediyoruz"

Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyonu Genel Başkanı Nusret Türker ise ruhsat harçlarının yüksekliğinden yakınarak, "Şu anda özel eğitim kurumlarında; özel okullardan sonra sadece sürücü kurslarından ruhsat harcı alınmaktadır. Ruhsat harçları her yıl 31 Aralık itibarıyla değişmektedir. Bu yıl 37 bin 500 TL olan ruhsat harcı, yüzde 44 yenileme oranıyla 1 Ocak’tan itibaren 50 bin TL seviyesine gelecektir. Devletimiz bu harçları sadece sürücü kurslarından almaktadır. Bu harçlar bizden üç kademeli olarak alınıyor. Nüfusu 100 bine kadar olan yerlerde şu an itibarıyla 12 bin 500 TL, nüfusu 200 bin ila 500 bin olan yerlerde 25 bin TL, nüfusu 500 binden fazla olan büyükşehirlerde ise 28 bin 500 TL alınıyor. 2025 yılında bu rakam büyükşehirlerde 50 bin TL civarında olacak. Bu ruhsat harçlarının sürücü kurslarından alınmamasını talep ediyoruz" diye konuştu.