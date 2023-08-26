En çok öğrenci yerleşen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu

Ölçme ve Seçme Yerleştirme Sonuçları’nın (ÖSYM) açıklanması ile üniversiteye başlayacak olan öğrenciler için kayıt dönemi başlıyor. Kaliteli eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarla öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde birçok bölümün kontenjanı yüzde 100 dolarken; uluslararası öğrencilerin tercih ettiği Türkiye’deki ilk 3 üniversiteden biri olan İGÜ, YKS Yerleştirme Sonuçları’nda da en çok öğrenci yerleşen 3’üncü vakıf üniversitesi oldu.

3 milyon 527 bin 443 adayın başvuru yaptığı 2023 YKS Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Bu yıl üniversiteye başlayacak öğrenciler 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yaptıracak. “Gelişim’e Açık Ol” sloganıyla çıktığı yolda sürekli gelişen; ulusal ve uluslararası düzeydeki standartları ile global ölçekte başarı sağlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin en çok öğrenci yerleşen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri olurken; uluslararası öğrenciler tarafından da en çok tercih edilen 3 üniversiteden biri oldu.

8190 öğrenci İGÜ’de eğitim görmeye hak kazandı

2023 YKS Yerleştirme Sonuçları’na göre, “Araştırma Üniversitesi” vizyonuyla ilerleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 8190 öğrenci eğitim görmeye hak kazandı. Uluslararasılaşma politikalarıyla Türkiye’nin en fazla uluslararası akredite edilmiş programa sahip üniversitesi olan İGÜ’de, akredite edilen bölümlerden mezun olan öğrenciler uluslararası geçerli diplomaya sahip oluyor. Sağlık, sosyal, spor ve mühendislik bilimlerinde 65 bölümü AQAS, AHPGS ve ABET gibi uluslararası saygın akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilerek, uluslararası standartlara uygunluğu tescillenen İGÜ’nün tüm bölümleri öğrenciler tarafından yoğun olarak tercih edildi.

“Sadece teknik değil, her alanda inovasyon diyoruz”

Üniversite altyapılarının ve yetkin akademik kadrolarının iyi bir eğitim için önemli olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Öğrencilerin iyi bir eğitim alması için üniversitelerin sunduğu eğitim, araştırma ve sosyal altyapı imkânları büyük önem taşıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak kaliteli eğitim ve araştırmayı misyonumuz hâline getirdik. Bu yıl, üniversitemize başlayacak olan öğrencilerimiz de İGÜ’de aldıkları eğitimle, sahada fark oluşturacaklardır. Hedefimizi ‘Araştırma Üniversitesi’ olarak belirledik. Nitekim bunu başardık ve daha da üst seviyeye çıkaracağız. Son verilerde, TÜBİTAK’ın yayımladığı ‘Yetkinlik Haritası’nda İGÜ, 17 bilim alanında ilk 3’te. Araştırma yoğunluğu olarak da Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk 10’dayız. Her zaman şunun altını çiziyoruz; akreditasyon, kalitenin bir ölçüsüdür. Üniversitemizde fakülte programlarının yüzde 85’i, tüm programların ise yüzde 50’si uluslararası akreditasyona sahip. Türkiye’nin, en fazla uluslararası akreditasyona sahip üniversitesiyiz. Ayrıca, uluslararası öğrenci hususunda da Türkiye’de ilk 3’teyiz. Sadece teknik değil, her alanda inovasyon diyoruz. Attığımız adımlarla teknikte de, sosyal alanda da, sanatta da öğrencilerimizin özgünlüğünü yansıtması bizim için çok değerli. İGÜ bölümlerine yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının daim olmasını dilerim” dedi.