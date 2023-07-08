En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi