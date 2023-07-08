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- En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran, emeklilere yüzde 25 zam veren teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi