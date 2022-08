En güzel domatesler yarıştı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çalışmalarıyla tüm Türkiye’de ‘Tarım Kenti’ olarak anılmaya başlayan Silivri’de festival heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Değirmenköy Domates Festivali dopdolu bir program eşliğinde ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Değirmenköy Festival Alanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen festival kapsamında; Silivri’nin en ünlü lezzetlerinden biri olan Değirmenköy Domatesi için En İyi Domates Yarışması düzenlendi. Jüri üyeliğini; İlçe Tarım Ziraat Mühendisi Koçali Kayabaş, Ziraat Mühendisi Nilay Dinçel ve Silivri Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi Aslı Uçman’ın yaptığı yarışmaya 50 üretici katıldı. Yarışmada birinci olan Kadri Gökalp tam altın, ikinci Ramazan Aydın çeyrek altın, üçüncü Ersin İlhan ise gram altın ödülü kazandı. Yarışmada dereceye girenler ayrıca Silivri Ziraat Odası tarafından para ödülü ve Silivri Anadolu Hastaneleri Grubu tarafından check-up ile ödüllendirildi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı, Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sefer Ölçer, Silivri Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivri Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı İskender Kuloğlu tarafından verildi. Festivalin sahne programlarında Silivri Dans Ekibinin Silivri yöresine ait halk oyunları büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından ünlü şarkıcı Altay en güzel şarkıları ve başarılı sahne performansıyla Silivrililere eğlence dolu bir gece yaşattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz sahnede sarkıcı Altay’a Değirmenköy domatesi hediye etti ve çiçek takdiminde bulundu.

VAROL: “BAŞKANIMIZ DOMATES ÜRETİMİ İÇİN BÜYÜK DESTEKLER VERİYOR”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Erkan Varol, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz köyümüzün simgesi olan domates üretiminin daha da iyi yerlere gelmesi için çok büyük destekler verdi. Ayrıca hayvan yetiştiricilerimize de birçok yardımda bulundu. Ben kendisine bu çalışmaları için teşekkür ediyor, tarım ve hayvancılığa yapılan yardımların artarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

YILMAZ: “BUGÜNE KADAR NE SÖZ VERDİYSEK YERİNE GETİRDİK”

Domates Festivali’nde bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Festivaller şehri Silivri’nin; havasıyla, suyuyla, coğrafyasıyla bir başka güzel ve özel yeri olan Değirmenköyümüzde, sizlerle bir arada olmaktan, el ele gönül gönüle olmaktan, büyük mutluluk duyuyorum, büyük kıvanç duyuyorum. Konuşmamın başında Değirmenköy’ümüzün ilk Muhtarı Recep Köroğlu’nu, ilk Belediye Başkanı İsmail Hakkı Bilgiç’i, ikinci seçilen Belediye Başkanı Abdullah Akgün’ü rahmet ve minnetle anıyor, Değirmenköy’de taş üstüne taş koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşehrilerim festivaller bizim için sadece eğlence olmaktan çok öte anlamlar içermektedir. Birlik ve beraberliğimizi, barış ve kardeşliğimizi, örf ve adetlerimizi yaşatan ve sağlamlaştıran önemli hadiselerdir. Ne mutlu ki, yaklaşık 100 yıl öncesine uzanan Domates üreticiliği, bugün hâlâ varlık göstermektedir. Elbette, çeşitli sebeplerden dolayı eski üretim kapasitesini kaybetmiş olsa da, işte bu meydanlar, işte bu organizasyonlar, Allah’ın lütfu olan bu zenginliği yaşamaya ve yaşatmaya vesile olmaktadır. Yoğurdundan böreğine, kavunundan karpuzuna, barbunyasından ayçiçeğine kadar Silivri’mizin her bir köşesinde ayrı ayrı zenginlik yatmaktadır. Geçmişimizden devraldığımız bu zengin emaneti, tüm güzellikleriyle korumaya ve gelecek kuşaklara ulaştırmaya kararlıyız. Eli nasırlı çiftçimizden, toprağa alın terini akıtan üreticimizden, asla kopmayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, daha güzel bir Değirmenköy için, daha güzel Silivri için çalışmaya devam edeceğiz. Seçim kampanyamız döneminde bu beldenin kadirşinas, civanmert, güzel insanlarının her şeyi hak ettiğini, her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledik. Allah’a hamd olsun, bugün bambaşka bir Değirmenköy inşa ettik. Değirmenköy’ü unutanların, Değirmenköy’e sırtını dönenlerin aksine; yeni bir sayfa açtık, hizmet siyasetiyle eser üstüne eser yaptık. Muhtarlarımız burada. Mümin Tuğlu başkanım burada. Osman Topaç başkanım burada. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Hizmet bayrağını devraldığımız günden beri, ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla canla başla çalışıyoruz. Merkeze uzak olup olmadığına bakmadan, siyasi düşünce, memleket ve din ayrımı yapmadan hizmet üretiyoruz. İşte bakın, Değirmenköy Futbol Stadı hayal olmaktan çıktı, şu anda maçlar oynanıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Sn.Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Şu an çatısı altında olduğumuz kapalı Pazar yeri ve etkinlik alanı hayal olmaktan çıktı, isteyen herkes pazarını görüyor, düğününü kınasını yapıyor. Hemen yanı başımızdaki millet bahçesinde, çocuklarınızla birlikte huzurlu vakitler geçiriyorsunuz. Değirmenköy’e 7.000 ton asfalt döktük. 5.000 m² kaldırım yaptık. Stadımızın çevresine tenis, voleybol ve basketbol maçlarının oynandığı spor alanı, fitness ve çocuk oyun alanı ve peyzaj çalışması yaptık. Hemen yanımıza köylü pazarı oluşturduk. Yeşil alanlarımıza 6.000 m² sulama sistemi kurduk. 7 parkımızda oyun guruplarını yeniledik. Çocuklarımıza kırtasiye ve çanta, gençlerimize üniversite bursu, hanımefendiler için geziler, yaş almış büyüklerimiz için sosyal hizmet alanında destekler veriyoruz. Yeterli mi? Elbette hayır. Değirmenköy’ün ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın şikâyetlerini iyi biliyorum. 3,5 yılda nasıl ki bu talepleri yerine getirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeni park yapımlarına yakında başlıyoruz. Şehir merkezindeki cadde ve sokakların yenilenmesine yakında start veriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, hiç kimse endişe duymasın. Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik; bu anlayışımızı aynı şekilde sürdüreceğiz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz, birileri ise boş laf üretiyor. Biz eser siyaseti yapıyoruz, birileri yalan ve iftira siyaseti yapıyor. Ne demişler, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz Değirmenköy’e, biz Silivri’ye eser bırakmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden beri, ‘Silivri İçin Üretiyor, Türkiye İçin geliştiriyoruz’ diyerek tarımsal ve hayvansal üretime, yerli ve milli üretime, büyük önem veriyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli tarımdır” ve “Köylü milletin efendisidir” sözlerinden hareketle, Silivri’mizde çiftçi ve hayvancımıza, ilçemizde yaşayan dar gelirli ailelerimize destek oluyoruz. Silivri Belediyesinin hiç ekilmeyen, atıl durumdaki arazilerinden 300 dönümle başladığımız tarımsal üretime; bugün 3.600 dönümle devam ediyoruz. Kendi arazilerimizden elde ettiğimiz ürünler ile hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin siyasi görüşüne, inancına, mezhebine bakmadan; üreten, eken, diken herkese destek oluyoruz. İlk günden itibaren, üreticilerimizi desteklemek adına, pek çok projeyi hayata geçirdik. Sadece 2022 yılında, yaklaşık 25 milyon TL’lik ayni desteği çiftçilerimize vermiş oluyoruz. Niyetimiz halis, gayretlerimiz samimi. Biz, laf üretip icraat yoksunu olanlardan olmadık. Biz, söz verip arkasını dönüp gidenlerden olmadık. Biz, yapmadıklarını yaptı gibi gösterip şov yapanlardan olmadık. Biz icraat yaptık, alın teri döktük, emek harcadık. Biz sizlerle beraber tarım için, hayvancılık için bu topraklara baş koyduk. El birliğiyle, güç birliğiyle gelişmeye ve ilçemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Kadıköy’de söyledim, şimdi buradan bir kez daha restoran, kafeterya, market işleten esnaflarımıza seslenmek istiyorum: Ürünlerinizi Hal’den değil Silivri’deki üreticilerimizden alın. Hem ilçemizin ekonomisi gelişsin hem de aldığınız ürünler daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı olsun. Varlıklarıyla bu alanı şereflendiren kıymetli hemşehrilerim. Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, Domates diyarı Değirmenköy’ümüze yatırım yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi 7’den 70’e herkesi eğitim, sanat, kültür ve sporla buluşturmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla, zafer ayı olan Ağustos ayında Malazgirt Zaferimizi, Büyük Taarruzumuzu, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, festivalimizin Değirmenköy’ümüze ve Silivri’mize hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.” ifadelerini kullandı.

Değirmenköy Domates Festivali’ne; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Değirmenköy Geçmiş Dönem Belediye Başkanları Mümin Tuğlu ve Osman Topaç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.