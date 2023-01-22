En güzel karne hediyesi Başkan Yücel Yılmaz'dan

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ara tatilin başlangıcında Çocuk Köyü’nü yeniden hizmete açarak tatil boyunca tüm çocuklara ücretsiz olarak hizmet vereceklerini söyledi.

Son iki yıldır teknik sebepler ve pandemi dolayısıyla kapalı bulunan Fırıntaş Çocuk Köyü, yenilenen yüzü ve artırılan oyuncaklarıyla, çocuklara yeniden hizmet verebilmek için kapılarını açtı. Çocukların ara tatil başlangıcına denk getirilen açılış töreni, yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla Fırıntaş Çocuk Köyü, tatil boyuna çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz hizmet verecek.

5 bin metrekare alana üzerinde 17 metre yüksekliğinde şişme balon kapalı oyun alanına sahip olan Fırıntaş Çocuk Köyü’nün içerisinde; trambolinden basket sahasına, dinlenme alanlarından kafesine, macera parkurlarından oyun alanlarına, kaydırak çeşitlerinden meslek evlerine, atlıkarıncadan zipline sporuna, elektrikli jetonlu oyun alanından piyanoya kadar birçok farklı oyun ve aktivitenin yer alıyor. Çocuk Köyü tüm bu alanlarıyla 15 yaşına kadar olan tüm çocuklara hizmet vermeye başladı.

En eğlenceli karne hediyesi

Ara tatilin başlangıcında açılışı gerçekleştirerek tatil boyunca çocuklara ücretsiz hizmet vereceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi olsun istedik. Son 2 yıldır kapalı olan Çocuk Köyü’nü yeniden düzenleyerek çocuklarımıza en iyi koşullarda eğlenebilecekleri, hareket edebilecekleri sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturduk. Meslek eğitiminden tramboline, balondan koşma parkurlarına kadar birçok seçeneğin bulunduğu Çocuk Köyü yeniden şehrimize hayırlı olsun. Buraya sadece Merkez ilçelerde yaşayan çocuklarımız değil, ilçelerimiz ve civar illerden de birçok çocuk geldi ve eğleniyorlar. Çocuk Köyü’nün kapılarını tekrardan çocuklarımıza açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.