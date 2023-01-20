En iyi giysi tasarımı için yarıştılar

SUBÜ ve bir firma tarafından ‘Çocuk Giysi Koleksiyonu’ başlıklı yarışma düzenlendi. Yarışmada tasarımlarıyla dereceye giren 9 öğrenciye ödül takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve bir firmanın iş birliğiyle ‘Çocuk Giysi Koleksiyonu’ başlıklı yarışma düzenlendi. Yarışmada SUBÜ Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı 2’nci sınıf öğrencileri ‘Moda Atölyesi’ dersi çerçevesinde üç ayrı kategoride çocuk giysi tasarımları oluşturdu.

Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar öncülüğündeki koleksiyon hazırlama sürecini yarışma motivasyonuyla gerçekleştiren öğrenciler; araştırma yapma, tasarım, kalıp hazırlama, üretim, model föyü ve ürün süreçleri çalışmalarında bulunarak alana ilişkin bilgi ve becerilerini artırdılar. Yarışmada ‘Saten’, ‘Tül’ ve ‘Dantel’ kategorisinde dereceye giren 9 öğrenciye firma sahibi Mehmet Kondur tarafından ödül takdim edildi. Kondur, Türkiye ekonomisinde ve istihdamında önemli bir payı olan tekstil sektörünün nitelikli tasarımcı ve iş gücüne olan ihtiyacına dikkat çekerken, tasarımları için öğrencileri tebrik etti.