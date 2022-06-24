En İyi Teknik SEO Analiz Araçları

Search Engine Optimization, kısaca SEO, web sitelerinin ziyaretçi trafiğini arttırmak ve bir web sitesinin arama motorlarında görünür olmasını sağlamak için kullanılan tekniklerin tümüne verilen addır.

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  • 24.06.2022 10:33
  • Güncelleme: 24.06.2022 10:33
En İyi Teknik SEO Analiz Araçları
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Search Engine Optimization, kısaca SEO, web sitelerinin ziyaretçi trafiğini arttırmak ve bir web sitesinin arama motorlarında görünür olmasını sağlamak için kullanılan tekniklerin tümüne verilen addır. Bir web sitesinin SEO alanındaki eksikliklerini, zayıf yönlerini ve değiştirmesi gerekenleri tespit etmek için SEO analiz araçlarından yararlanılmaktadır. En yaygın kullanılan SEO yöntemlerinin başında ise teknik SEO gelmektedir. Bu yazıda alanında isim yapmış olan “En iyi teknik SEO analiz araçları hangileridir?” sorusunu sizler için cevapladık. Ancak bu listeye geçmeden önce teknik SEO’nun ne olduğuna bir göz atalım.

Teknik SEO, bir web sitesinin sıralamasını etkileyen teknik faktörlerin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen Arama Motoru Optimizasyonu uygulamalarının tümüne verilen addır. Teknik SEO hizmetlerinin;

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  • Web siteleri üzerinde sağladığı başlıca gelişmeleri web sitesi kodlarının optimize edilmesi,
  • Sayfaların yüklenme hızının arttırılması,
  • Web sitesinin mobil formata uyumlu hale getirilmesi,
  • Web sitesinin güvenli hale getirilmesi şeklinde sıralamak mümkündür.

Dopinger

Dopinger Ücretsiz SEO Analiz Aracı, Google arama motorunda aratılan bir web sitesinin Arama Motorları Sonuçları Sayfası üzerindeki konumu hakkında net bilgi edinmeyi sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda, URL adresini girdiğiniz web sitesi hakkında şu analiz sonuçlarına erişmenizi sağlar:

  • Web site analizi
  • İçerik analizi
  • Sayfa benzersizliği kontrolü
  • Sayfa hızı analizi
  • En iyi sayfa analizi
  • Rakip analizi
  • Anahtar kelime analizi

Kapsamlı bir web site SEO analiz gerçekleştirmeye olanak tanıyan Dopinger Ücretsiz SEO Analiz Aracı, sağladığı içerik analizi ile, web sitenizde yer alan metinlerin içeriklerini bilimsel olarak çözümlemeyi ve barındırdığı mesajları tespit etmeyi mümkün kılmaktadır. https://www.dopinger.com/tr/seo-analiz/ sitesinde bulabileceğiniz SEO analiz aracındaki sayfa benzersizliği kontrolü ile, web sitenizde bulunan içeriklerin intihal oranlarını yüzdelik olarak denetlemeyi sağlayabilirsiniz.

Sayfa hızı analizi sayfanın yüklenme hızını belirlemeye, En iyi sayfa analizi ise web sitenizde SEO kriterleri ile uyumluluğu en yüksek olan sayfayı tespit etmeye yarayan özelliklerdir. Rakip analizi aynı sektörde yarıştığınız rakip firmaları belirlemeyi sağlarken, Anahtar kelime analizi ile kullanıcıların sayfanızdaki içeriklere hangi kelimeleri aratarak ulaştığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Screaming Frog

Teknik SEO alanında hizmet sağlayan araçlar arasında ikinci sırada yer alan Screaming Frog, bir web sitesine ait dahili ve harici bağlantıları, meta etiketlerini ve resimleri taramayı sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır. Bir arama motoru tarayıcısının yapacağı şekilde web sitelerini tarayarak sayfada bulunan mevcut sorunları ortaya çıkarmayı sağlamaktadır.

Ücretsiz versiyonu 500 URL arama hakkı ile kısıtlıdır. Ücretli versiyonu limitsiz tarama yapmakta ve yapılan tüm analizlerin kaydını tutmaktadır. Arama Motoru Sonuçları sayfasında hangi sıralamada olunduğuna ve sitenin nasıl geliştirilebileceğine dair nitelikli sonuçlar veren Screaming Frog, büyük boyutlu taramalar yapmayı hedefleyenler için uygun bir alternatiftir.

 

DeepCrawl

Genel anlamda web sitesi tarama hizmeti sunan DeepCrawl, en kapsamlı SEO araçlarından biridir. Bir web sitesini birçok farklı başlık altında inceleme olanağı tanımaktadır. Detaylı İçerik Analizi özelliği ile, etiket sayfalarından yinelenen gövde içeriklerinin intihal olup olmadığını ve hangi sayfalarda zayıf içeriklerin yer aldığını tespit edebilmektedir. İntihal oranı, web sitenizdeki içeriklerin internette yer alan diğer metinlerle karşılaştırılarak ne kadarının özgün ve ne kadarının alıntı olduğunun yüzdelik olarak ortaya koymaktadır. Bu nedenle intihal oranının düşürülmesi, web sitesinin özgünlüğünü arttırmayı ve arama sonuçlarında yükselme ihtimalinin artmasını sağlamaktadır.

Ahrefs

Ahrefs Teknik SEO aracı, sağladığı Rakip Analizi ve Anahtar Kelime Indeks takibi özelliklerinden dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Ücretli bir Teknik SEO aracı olan Ahrefs, sağladığı analizlerinin büyük bir kısmını ücretli olarak sunmaktadır. Alan Adı Analizi seçeneği ile web sitesi adının uzunluğu, akılda kalıcılığı ve karmaşıklık düzeyi gibi sonuçları belirlemek mümkündür.

Ahrefs arayüzünde Türkçe dil seçeneği de bulunmaktadır. Web sitenize ait tıklama istatistiklerini, organik ziyaretçi trafiği potansiyelini ve SERP sayfasında hangi tarihlerde hangi konumda yer aldığınızı öğrenme gibi işlemleri Ahrefs ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz

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