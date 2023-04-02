‘En önemli farkındalık sevgidir’

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanlığı Eğitim Komisyonu ile Engelsiz Hayat Komisyonu’nun ortak çalışmasıyla “Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Farkındalığın farkına dikkat çekmek kortej, Silivri Sahili Piramit Çay Bahçesi (Hazer Cafe) önünden başlayarak Atatürk Anıtı önünde sona erdi.



Mavi balonların gökyüzüne bırakıldığı etkinlik sonunda SHA’ya açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Berker Esen “Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, Otizmin ilacının sevgi olduğunu söylemek için sevgi bağı oluşturduk. Kortejde sevgi sloganları atarak özgürlüğün simgesi olan mavi balonları gökyüzüne bıraktık. Etkinliğimize destek olan Silivrili hemşerilerimize bu pazar gününde bizleri yalnız bırakmadıkları için her birine teşekkür ediyorum.” dedi.